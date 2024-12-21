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Наезд автомобиля на людей в Магдебурге назвали терактом

  • 21.12.2024, 1:00
  • 1,588
Наезд автомобиля на людей в Магдебурге назвали терактом

Водитель направил машину прямо на посетителей рынка.

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт считают терактом наезд автомобиля на людей на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителя регионального кабмина Маттиаса Шуппе.

По ее данным, водитель направил машину прямо на посетителей рынка. Как сообщает MDR, по всей видимости, есть погибшие и пострадавших. Власти просят людей избегать центра города.

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