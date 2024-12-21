Теракт в Магдебурге: количество жертв и пострадавших превысило 200 человек
- 21.12.2024, 13:39
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Названо имя водителя, атаковавшего людей на ярмарке.
Количество жертв наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге увеличилось до четырех, более 200 человек пострадали, сообщает Bild со ссылкой на данные местной полиции.
В тяжелом состоянии находится 41 человек, еще 86 — в больницах с травмами средней степени тяжести. 78 человек получили легкие ранения.
Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке врезался черный BMW, который, согласно данным полиции, проехал не менее 400 м. Водитель автомобиля был оперативно задержан. Им, по словам премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, оказался доктор из Саудовской Аравии, работающий в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга).
Berliner Zeitung также отмечает, что задержанный был известен властям Германии как антиисламист.
По информации газеты, мужчину зовут Талеб аль-Абдулмахсен. Он живет в Германии с 2006 года и имеет постоянный вид на жительство. Мужчина приехал в страну в качестве приглашенного врача во время обучения на психотерапевта, а позже подал заявление на предоставление убежища, так как ему угрожала смерть за отступничество от ислама.