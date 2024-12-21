Назван возможный мотив атаки в Магдебурге 21.12.2024, 23:01

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Задержанный обвиняется в убийстве по пяти пунктам и в покушении на убийство.

Прокуратура Магдебурга предъявила обвинения 50-летнему врачу из Саудовской Аравии Талебу аль-Абдулмохсену, совершившему автомобильный наезд на посетителей рождественского базара. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил старший прокурор Хорст Вальтер Нопенс, сообщает «Немецкая волна».

Мужчина обвиняется в убийстве по пяти пунктам и в покушении на убийство по 205 пунктам, совмещенном с нанесением опасных телесных повреждений, передало агентство epd.

Прокурор также высказался о мотивах обвиняемого. Тот уверяет, что был недоволен «обращением с беженцами из Саудовской Аравии» в Германии, заявил Нопенс.

При этом старший прокурор не стал уточнять деталей - днем 21 декабря допрос еще продолжался. Верность утверждений обвиняемого «нам предстоит теперь выяснить и провести дальнейшее расследование», отметил Нопенс. Необходимо также провести расследование в отношении окружения аль-Абдулмохсена, добавил он, сообщило агентство AFP.

Следователи исходят из того, что нападение в Магдебурге было атакой или бойней. О теракте они пока не говорят, передало AFP. Если произошедшее окажется актом терроризма, расследованием займется Генпрокуратура в Карлсруэ. Она изучает дело с вечера 20 декабря.

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