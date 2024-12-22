В России задержан бывший замминистра просвещения 22.12.2024, 3:00

Денис Грибов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Его обвиняют в коррупции.

Бывший заместитель министра просвещения России Денис Грибов задержан в в московском аэропорту Домодедово. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновник был заместителем министра Сергея Кравцова с 2020 по август 2024 года. До этого он занимал должность замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи, сообщает издание 73 online.

Полиция и сотрудники ФСБ задержали 44-летнего Грибова по прибытии из-за границы, передает 112. Ему было заочно предъявлено обвинение, он находился в федеральном розыске. Он и трое его предполагаемых сообщников, в том числе проректор московского вуза, арестованы.

По версии следствия, чиновник похитил 54 миллиона рублей из бюджета, подделав, вместе с сообщниками отчетность и проведя только на бумаге программу стажировки педагогов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

До перехода на госслужбу Грибов был депутатом в Ульяновской области. Он один из создателей местного «Молодежного единства» — молодежного проекта партии «Единство», позднее ставшей «Единой Россией». Он входил в президиум регионального отделения и был заместителем регионального секретаря «Единой России» в Ульяновской области.

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