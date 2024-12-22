Трамп пригрозил вернуть контроль над Панамским каналом 10 22.12.2024, 8:35

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Избранный президент США заявил, что не допустит, чтобы канал попал «не в те руки».

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. Республиканец заявил, что если страна не будет управлять каналом приемлемым образом, он потребует передать его.

Об этом сообщает Hindustan Times.

«Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны, особенно если принять во внимание необычайную щедрость, проявленную по отношению к Панаме со стороны США», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также предупредил, что не допустит, чтобы канал попал «не в те руки». Издание указывает, что Трамп судя по всему, предупредил о возможном влиянии Китая на проход, написав, что канал не должен управляться (Китаем).

«Он не был передан на благо других, а лишь в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов», - резюмировал он.

Hindustan Times напомнило, что США в значительной степени построили и управляли территорией вокруг прохода в течение десятилетий. Но в 1999 году правительство Соединенных Штатов полностью передало контроль над каналом Панаме после периоду совместного управления.

Напомним, на днях Трамп пригрозил ЕС. Он заявил, что страны-члены Европейского союза должны закупать больше нефти и газа в США. В ином случае, будут подняты таможенные пошлины.

«Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут ТАРИФЫ навсегда!!!», - написал в своей сети Truth Social.

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