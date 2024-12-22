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Позор Лукашенко в Омане: разбег на рубль, удар на копейку

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  • 22.12.2024, 9:54
  • 9,216
Позор Лукашенко в Омане: разбег на рубль, удар на копейку

Пулемет вместо контрактов.

14 декабря Александр Лукашенко посетил Султанат Оман, где провел переговоры с султаном Хейсамом бен Тареком Аль Саидом.

Одним из символичных моментов «визита» стал подарок султану — пулемет Шпагина.

Историк и политический обозреватель Александр Фридман отмечает, что богатый ресурсами Оман действительно мог бы стать партнером для Беларуси, заинтересованной в экспорте своей продукции.

Однако отсутствие значительных соглашений и крупных контрактов делает поездку более символичной, чем практичной. Несмотря на пропагандистские заявления о «расширении экономических возможностей», особых договоренностей достигнуто не было. Фридман сравнивает это с «разбегом на рубль, ударом на копейку».

К слову, то же самое можно сказать и про некоторые предыдущие поездки Лукашенко в экзотические страны, такие как Зимбабве или Пакистан: они, по мнению аналитика, создают впечатление более туристических мероприятий, чем стратегически важных миссий.

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