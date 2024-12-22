закрыть
22 декабря 2024, воскресенье, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рекордный пассажиропоток за последние годы: 150 000 украинцев выехали за границу за сутки

3
  • 22.12.2024, 17:14
  • 2,358
Рекордный пассажиропоток за последние годы: 150 000 украинцев выехали за границу за сутки

Ежедневно границу Украины пересекают в среднем по 75 000 человек в оба направления.

Пограничники зафиксировали рекорд по пересечению границы украинцами за последние годы. За прошедшие сутки из Украины выехали 150 000 человек, сообщила Госпогранслужба Украины.

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 000 граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы», – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что пассажиропоток вырос по всем направлениям, но больше всего людей пересекает границу на пунктах пропуска с Польшей.

При этом нет значительных различий между въездом в Украину и выездом из нее, заявили в ГПСУ. Ежедневно границу пересекают в среднем по 75 000 человек в оба направления.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман