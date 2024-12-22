В российском Орле горит нефтебаза 2 22.12.2024, 19:10

Она является важным логистическим объектом, поддерживающим группировку войск РФ в Курской, Брянской и Белгородской областях.

В российском Орле, расположенном в 368 км северо-западнее Москвы, горит нефтебаза. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Нефтебаза, горящая в Орле, является важным логистическим объектом, который поддерживает группировку российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также ведущие боевые действия на Харьковщине», - отметил он.

Заметим, в ночь на воскресенье, 22 декабря в селе Стальная Лошадь Орловской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу. Поднялся сильный пожар, сообщают российские СМИ и соцсети.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com