В российском Орле горит нефтебаза

В российском Орле горит нефтебаза2
- 22.12.2024, 19:10
Она является важным логистическим объектом, поддерживающим группировку войск РФ в Курской, Брянской и Белгородской областях.
В российском Орле, расположенном в 368 км северо-западнее Москвы, горит нефтебаза. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
«Нефтебаза, горящая в Орле, является важным логистическим объектом, который поддерживает группировку российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также ведущие боевые действия на Харьковщине», - отметил он.
Заметим, в ночь на воскресенье, 22 декабря в селе Стальная Лошадь Орловской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу. Поднялся сильный пожар, сообщают российские СМИ и соцсети.