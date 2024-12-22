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В российском Орле горит нефтебаза

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  • 22.12.2024, 19:10
В российском Орле горит нефтебаза

Она является важным логистическим объектом, поддерживающим группировку войск РФ в Курской, Брянской и Белгородской областях.

В российском Орле, расположенном в 368 км северо-западнее Москвы, горит нефтебаза. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Нефтебаза, горящая в Орле, является важным логистическим объектом, который поддерживает группировку российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также ведущие боевые действия на Харьковщине», - отметил он.

Заметим, в ночь на воскресенье, 22 декабря в селе Стальная Лошадь Орловской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу. Поднялся сильный пожар, сообщают российские СМИ и соцсети.

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