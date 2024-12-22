закрыть
22 декабря 2024, воскресенье, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Азов» отразил массированный штурм россиян

  • 22.12.2024, 20:37
  • 1,354
«Азов» отразил массированный штурм россиян

Враг атаковал даже на самокатах.

Военные отбили масштабный штурм российских оккупантов. Враг потерял машины, технику и более 60 военных.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ.

Военные объяснили, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться вглубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.

«Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение — зафиксированы на видео», - сообщили в «Азове».

В общем известно, что украинские военные уничтожили:

5 единиц бронированной техники,

8 единиц автотранспорта,

ликвидировано 63 россиян,

три брошенных электросамоката.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман