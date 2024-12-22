«Азов» отразил массированный штурм россиян 22.12.2024, 20:37

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Враг атаковал даже на самокатах.

Военные отбили масштабный штурм российских оккупантов. Враг потерял машины, технику и более 60 военных.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ.

Военные объяснили, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться вглубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.

«Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение — зафиксированы на видео», - сообщили в «Азове».

В общем известно, что украинские военные уничтожили:

5 единиц бронированной техники,

8 единиц автотранспорта,

ликвидировано 63 россиян,

три брошенных электросамоката.

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