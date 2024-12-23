В российском Абакане произошел взрыв на территории завода
- 23.12.2024, 16:31
Есть погибшие.
В российском Абакане на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. Об этом губернатор Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем телеграм-канале.
По предварительным данным МЧС, два человека погибли, еще четверо пострадали из-за взрыва при проведении сварочных работ. Состояние четверых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, пишет «Радио Свобода».
По словам Коновалова, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.
Замглавы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что на площадке бывшего завода, которая сдается в аренду, проводили пневматические испытания.
«Готовили цистерну под воду. Производили опрессовку воздухом и произошел взрыв», - сообщил Курлаев в своем телеграм-канале, отметив, что пока неизвестно, чей именно цех пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности.