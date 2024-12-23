В российском Абакане произошел взрыв на территории завода 23.12.2024, 16:31

Есть погибшие.

В российском Абакане на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. Об этом губернатор Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем телеграм-канале.

По предварительным данным МЧС, два человека погибли, еще четверо пострадали из-за взрыва при проведении сварочных работ. Состояние четверых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, пишет «Радио Свобода».

По словам Коновалова, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

Замглавы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что на площадке бывшего завода, которая сдается в аренду, проводили пневматические испытания.

«Готовили цистерну под воду. Производили опрессовку воздухом и произошел взрыв», - сообщил Курлаев в своем телеграм-канале, отметив, что пока неизвестно, чей именно цех пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com