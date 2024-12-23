Швейцария ввела санкции против белорусского режима 23.12.2024, 16:39

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В черном списке и юридические, и физические лица.

Швейцария присоединилась к введенным 16 декабря санкциям Евросоюза в отношении 26 физических и двух юридических лиц из Беларуси, сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам этой страны.

Отмечается, что сейчас санкционные списки ЕС и Швейцарии в отношении белорусских лиц являются идентичными.

Юридическими лицами являются ООО «Влате Логистик» и ООО «Рузэкспедиция».

16 физических лиц из списка являются, как отмечали в ЕС, «различными представителями судебной власти, а именно судьями, которые выносили политически мотивированные приговоры, в том числе в отношении граждан, высказывавших свое мнение против режима Лукашенко, против системы и жестокости белорусских правоохранительных структур, и, следовательно, ответственны за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции».

Кроме них, как сообщалось, ограничительные меры применены к «начальникам и заместителям начальников различных исправительных учреждений (тюрем и СИЗО), а также к начальнику медсанчасти одного из этих учреждений, где ряд политзаключенных содержится в нечеловеческих условиях и подвергается издевательствам».

Также под санкции ЕС (а теперь и Швейцарии) попали председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Алексей Шваков и девять бизнесменов, пятеро из них имеют отношение к упомянутым юрлицам.

После решения Совета ЕС от 16 декабря под европейскими санкциями находятся 287 физических и 40 юридических белорусских лиц.

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