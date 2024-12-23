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В Японии создают жилой комплекс для жизни на Луне

  • 23.12.2024, 17:52
В Японии создают жилой комплекс для жизни на Луне
Фото: charter97.org

Проект сможет обеспечить жильем до 10 тысяч человек.

Ученые из Киотского университета приступили к созданию лунного жилого комплекса с искусственной земной гравитацией. Об этом сообщает издание Kyodo News.

В сотрудничестве со строительной корпорацией Kajima ученые анонсировали амбициозный проект, получивший название Neo Lunar Glass. Он предполагает возведение на Луне параболической структуры высотой 400 метров и диаметром 200 метров. Внутри сооружения будет использоваться вращательное движение для искусственной имитации притяжения Земли. По словам ученых, это поможет предотвратить потерю костной и мышечной массы у людей, находящихся в условиях низкой гравитации.

Планируется, что проект сможет обеспечить жильем до 10 тысяч человек. Работы над ним начались в этом финансовом году с создания компьютерных моделей и уменьшенных макетов. Уже представлен первый прототип в масштабе 1:2000. Профессор Йосуке Ямасики из Киотского университета отметил уникальность этой технологии, подчеркивая, что подобные разработки отсутствуют в других странах.

Отмечается, что многие японские корпорации активно участвуют в проектах по освоению Луны. Автомобилестроительная компания Тoyota Motor, например, разрабатывает луноходы для исследований и передвижения по поверхности спутника Земли.

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