В Японии создают жилой комплекс для жизни на Луне 23.12.2024, 17:52

Фото: charter97.org

Проект сможет обеспечить жильем до 10 тысяч человек.

Ученые из Киотского университета приступили к созданию лунного жилого комплекса с искусственной земной гравитацией. Об этом сообщает издание Kyodo News.

В сотрудничестве со строительной корпорацией Kajima ученые анонсировали амбициозный проект, получивший название Neo Lunar Glass. Он предполагает возведение на Луне параболической структуры высотой 400 метров и диаметром 200 метров. Внутри сооружения будет использоваться вращательное движение для искусственной имитации притяжения Земли. По словам ученых, это поможет предотвратить потерю костной и мышечной массы у людей, находящихся в условиях низкой гравитации.

Планируется, что проект сможет обеспечить жильем до 10 тысяч человек. Работы над ним начались в этом финансовом году с создания компьютерных моделей и уменьшенных макетов. Уже представлен первый прототип в масштабе 1:2000. Профессор Йосуке Ямасики из Киотского университета отметил уникальность этой технологии, подчеркивая, что подобные разработки отсутствуют в других странах.

Отмечается, что многие японские корпорации активно участвуют в проектах по освоению Луны. Автомобилестроительная компания Тoyota Motor, например, разрабатывает луноходы для исследований и передвижения по поверхности спутника Земли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com