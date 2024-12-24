ВСУ атаковали сразу два российских аэродрома в Ростовской области 1 24.12.2024, 8:04

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Под ударом могли оказаться самолеты Су-30.

Группа ударных беспилотников ВСУ атаковала сразу два российских аэродрома в Ростовской области — Миллерово и Морозовск, сообщает «Диалог».

Один из популярных в РФ Z-каналов написал о том, что аэродром Миллерово атаковали до 13 дронов. Якобы потерь нет ни в живой силе, ни в военной технике. Однако при этом кадры из Сети говорят об обратном.

Местные паблики пишут, что после атаки дронов начался пожар на улицах Миллерово. При этом также известно о повреждении казачьего кадетского профтехникума. Об атаках беспилотников также пожаловались и жители Таганрога.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что аэродром Миллерово имеет стратегическое значение для РФ. Это база для всей боевой авиации ВКС РФ, которая вылетает на боевые задания по приказу Путина.

Эксперты уверяют, что в момент атаки беспилотников на аэродроме могли находиться самолеты Су-30.

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