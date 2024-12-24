Расшифрован блокнот ликвидированного бойца КНДР

Расшифрован блокнот ликвидированного бойца КНДР2
- 24.12.2024, 13:15
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Записи публикует пресс-служба ССО Украины.
Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Украины, участвующие в боевых действиях в Курской области, рассказали, что возле одного из ликвидированных северокорейских военных нашли его блокнот.
Пресс-служба ССО отмечает, что его автор — Генг Хонг Джонг. В записной книжке он поздравлял солдата по имени Сонг Джи Мёнг с днем рождения.
«Я, покинув мое отечество, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мёнга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024-го», — говорится в записке.
В ССО уточнили, что это первая расшифрованная запись из затрофеенного северокорейского блокнота.