Расшифрован блокнот ликвидированного бойца КНДР 2 24.12.2024, 13:15

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Записи публикует пресс-служба ССО Украины.

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Украины, участвующие в боевых действиях в Курской области, рассказали, что возле одного из ликвидированных северокорейских военных нашли его блокнот.

Пресс-служба ССО отмечает, что его автор — Генг Хонг Джонг. В записной книжке он поздравлял солдата по имени Сонг Джи Мёнг с днем рождения.

«Я, покинув мое отечество, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мёнга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024-го», — говорится в записке.

В ССО уточнили, что это первая расшифрованная запись из затрофеенного северокорейского блокнота.

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