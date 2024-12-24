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Зеленский в Рождество: Украинцы хотят жить мирно, но кому-то «скучно и не хватает движухи»

  • 24.12.2024, 19:32
Зеленский в Рождество: Украинцы хотят жить мирно, но кому-то «скучно и не хватает движухи»

Президент Украины записал рождественское поздравление.

Главное желание украинцев в Рождество — мирная жизнь на своей территории. Но российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Рождеством.

Глава государства напомнил, что это уже третье Рождество для Украины во времена полномасштабной войны с Россией. И украинцы не могут отпраздновать его в полной мере.

«Не все из нас дома, к сожалению. Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Однако, несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное — наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы сейчас хотят только мирной жизни на своей земле, видеть солнце, свое небо и в нем — рождественскую звезду, а не «Шахеды» и ракеты россиян.

«Но некоторым «скучно и не хватает движухи». Эти слова — доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проиграют. Мы это знаем. Мир это знает. И это знает Бог. А зло проигрывает. Украинцы верят в это и молятся об этом», - добавил глава государства.

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