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Финская полиция провела спецоперацию на «теневом танкере» РФ

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  • 26.12.2024, 23:47
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Финская полиция провела спецоперацию на «теневом танкере» РФ

СМИ узнали детали.

Финляндия квалифицировала повреждение электрокабеля в Финском заливе как хулиганство. Полиция провела спецоперацию на танкере, который подозревают в причастности к инциденту.

Об этом сообщает Yle, Helsingin Sanomat и полиция Финляндии.

О деталях операции рассказали два анонимных собеседника Helsingin Sanomat. По их данным, береговая охрана приказала танкеру двигаться к портовому городу Порккала, что недалеко от Хельсинки. Туда около полуночи из столицы двумя вертолетами вылетели команды от полиции и пограничников.

Они были вооружены и готовились к тому, что могут встретить сопротивление. Однако их быстро и добровольно пустили на борт.

В течение ночи полиция и прокуратура обдумывала, стоит ли квалифицировать повреждение кабеля как нанесение серьезного ущерба, или приобщить также вероятное террористическое намерение.

«Поскольку это уже не первый случай повреждения кабелей, мы предполагали, что мотивом может быть посеять страх. Но в конце пришли к выводу, что больше подходит квалификация о нанесении значительного ущерба или серьезный вандализм», - рассказал заместитель генпрокурора Юкка Раппе.

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