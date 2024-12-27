В Росавиации намекнули, что во время падения азербайджанского самолета работала российская ПВО

В Росавиации намекнули, что во время падения азербайджанского самолета работала российская ПВО2
- 27.12.2024, 15:34
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Глава ведомства выступил с объяснениями.
Через два дня после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с объяснениями по катастрофе, вспомнил атаку украинских беспилотников на аэропорт «Грозный» и введенный режим «ковер» в это время.
Об этом сообщает Meduza.
«Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта «Грозный» была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время совершали атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта «Грозный» вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный вывод всех воздушных судов из указанного пространства», — заявил Ядров.
По его словам, кроме того, в аэропорту был плотный туман. Ядров утверждает, что командир судна сделал две неуспешные попытки посадить самолет и ему якобы предлагали другие аэропорты, «но он сам решил идти в Актау».
Перед этим пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет «Азербайджанских авиалиний».