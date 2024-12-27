закрыть
27 декабря 2024, пятница, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Росавиации намекнули, что во время падения азербайджанского самолета работала российская ПВО

2
  • 27.12.2024, 15:34
  • 2,634
В Росавиации намекнули, что во время падения азербайджанского самолета работала российская ПВО

Глава ведомства выступил с объяснениями.

Через два дня после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с объяснениями по катастрофе, вспомнил атаку украинских беспилотников на аэропорт «Грозный» и введенный режим «ковер» в это время.

Об этом сообщает Meduza.

«Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта «Грозный» была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время совершали атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта «Грозный» вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный вывод всех воздушных судов из указанного пространства», — заявил Ядров.

По его словам, кроме того, в аэропорту был плотный туман. Ядров утверждает, что командир судна сделал две неуспешные попытки посадить самолет и ему якобы предлагали другие аэропорты, «но он сам решил идти в Актау».

Перед этим пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет «Азербайджанских авиалиний».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип