закрыть
27 декабря 2024, пятница, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генерал США Ходжес: После 2025 года Россия не сможет удержаться

1
  • 27.12.2024, 17:42
  • 2,414
Генерал США Ходжес: После 2025 года Россия не сможет удержаться
Бен Ходжес

У страны слишком большие экономические проблемы.

России будет сложно вести войну после 2025 года из-за проблем с экономикой, прогнозирует бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью телеканалу «Киев24», отвечая на вопрос, закончится ли война в Украине в 2025 году.

«Все говорит о том, что Россия не может удержаться дальше экономически после 2025 года. Они имеют очень серьезные проблемы в экономике. Я бы не сказал, что они не смогут продолжать, но им будет очень-очень сложно это делать», - отметил Ходжес.

По его словам, многое зависит и от западных стран и США.

«Надо продемонстрировать, что мы не оставим Украину, пока Украина не победит в этом конфликте», - подчеркнул военный.

Относительно действий новой администрации президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине Ходжес не взялся делать прогнозы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип