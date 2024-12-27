Генерал США Ходжес: После 2025 года Россия не сможет удержаться

Генерал США Ходжес: После 2025 года Россия не сможет удержаться1
- 27.12.2024, 17:42
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У страны слишком большие экономические проблемы.
России будет сложно вести войну после 2025 года из-за проблем с экономикой, прогнозирует бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью телеканалу «Киев24», отвечая на вопрос, закончится ли война в Украине в 2025 году.
«Все говорит о том, что Россия не может удержаться дальше экономически после 2025 года. Они имеют очень серьезные проблемы в экономике. Я бы не сказал, что они не смогут продолжать, но им будет очень-очень сложно это делать», - отметил Ходжес.
По его словам, многое зависит и от западных стран и США.
«Надо продемонстрировать, что мы не оставим Украину, пока Украина не победит в этом конфликте», - подчеркнул военный.
Относительно действий новой администрации президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине Ходжес не взялся делать прогнозы.