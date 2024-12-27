Голые понты1
- Виталий Чепинога
- 27.12.2024, 18:43
- 6,318
Булгаковская Аннушка уже разлила масло.
Я оптимист по своей натуре. Я адепт секты «черного лебедя». Я думаю, что путинская Россия сегодня вступила в ту фазу, в которой она уже была в 1917-м и в 1991 году. Разломанные пополам нефтяные танкеры, утонувшие корабли, сбитый самолет, позорный побег из Сирии, судорожные попытки уцепиться в Кавказ, ж...па в экономике. Это не отдельные факты и даже не тенденция. Это «путь»!
Все, что бравурно говорит сегодняшняя официальная Россия, – голые понты. Это заявления под бутылку водки. С горла и без закуски. Булгаковская Аннушка уже разлила масло на трамвайные пути. Где-то под землей зашевелился Николай Гоголь.
Будущее этой страны – «Кысь».
Даже «Орешник» – это гитлеровское ФАУ-2, супероружие, которым он пытался повернуть историю против течения. И Распутина уже убили (Пригожина). Исторические аналогии аж двери вываливают.
Удивительно, что так называемый цивилизованный мир этого не видит и продолжает целовать в сморщенную старческую ср...ку полумертвую кагэбистскую мумию, продлевая ей жизнь...
В этой части мира ежедневные отчеты института ISW не имеют никакой силы. Здесь имеют силу Федор Достоевский и Тарас Шевченко.
Виталий Чепинога, «Фейсбук»