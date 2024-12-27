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В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

  • 27.12.2024, 19:30
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В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

О нем объявят в ближайшие дни.

Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X.

Кирби не уточнил, когда именно США планируют объявить новый пакет военной помощи, а также какое конкретно вооружение в него войдет.

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