В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине 27.12.2024, 19:30

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О нем объявят в ближайшие дни.

Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X.

Кирби не уточнил, когда именно США планируют объявить новый пакет военной помощи, а также какое конкретно вооружение в него войдет.

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