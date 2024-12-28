Зонд NASA поставил рекорд по приближению к Солнцу
- 28.12.2024, 1:04
Подошел на 6,1 миллиона километров к поверхности звезды.
Исследовательский зонд американского аэрокосмического агентства NASA поставил новый рекорд, приблизившись на расстояние 6,1 миллиона километров к поверхности Солнца. Данные, которые он посылает на Землю, должны помочь ученым изучать физику материи при сверхвысоких температурах и природу так называемого солнечного ветра – движения заряженных элементарных частиц от Солнца в космос на скорости, близкой к скорости света.
Как сообщили в NASA, зонд Parker Solar Probe функционирует нормально, хотя ему пришлось работать в экстремальных условиях: при температуре в солнечной короне до 980 градусов Цельсия, жёсткого облучения и на скорости около 692 тысяч километров в час. Исследователи ожидают, что уточнённые данные телеметрии от него будут получены 1 января.
Британский астроном Дженифер Миллард в комментарии Би-би-си подчеркнула, что исследования Солнца имеют не только теоретическое значение. Солнечная корона на порядки горячее, чем само ядро Солнца, причём у учёных пока нет объяснения этому факту. Солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая северные сияния, но его активность может влиять на работу электросетей, систем связи и электроники, то есть на повседневную жизнь людей. Изучение «солнечной погоды» в будущем позволит ученым составлять ее прогнозы и избегать связанных с ней аварий.