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У границы с Беларусью произошло землетрясение

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  • 28.12.2024, 9:04
  • 2,940
У границы с Беларусью произошло землетрясение

Сейсмическую активность зафиксировали сегодня утром.

Ранним утром в субботу, 28 декабря 2024 года, в 2:07 по местному времени (Европа/Варшава, GMT +2) недалеко от границы Беларуси произошло легкое землетрясение магнитудой 2.9. Эпицентр находился в 35 км от города Люблин (Польша) на небольшой глубине всего 5 км.

Об этом сообщают ресурсы, занимающиеся мониторингом сейсмической активности.

Из-за слабой силы подземных толчков землетрясение не ощущалось или, по крайней мере, не было зафиксировано сообщений о его последствиях.

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