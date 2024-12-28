У границы с Беларусью произошло землетрясение

У границы с Беларусью произошло землетрясение2
- 28.12.2024, 9:04
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Сейсмическую активность зафиксировали сегодня утром.
Ранним утром в субботу, 28 декабря 2024 года, в 2:07 по местному времени (Европа/Варшава, GMT +2) недалеко от границы Беларуси произошло легкое землетрясение магнитудой 2.9. Эпицентр находился в 35 км от города Люблин (Польша) на небольшой глубине всего 5 км.
Об этом сообщают ресурсы, занимающиеся мониторингом сейсмической активности.
Из-за слабой силы подземных толчков землетрясение не ощущалось или, по крайней мере, не было зафиксировано сообщений о его последствиях.