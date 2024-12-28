Между Беларусью и Казахстаном назревает новая транспортная «война» 28.12.2024, 18:02

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Об этом предупредили водителей грузовиков.

Белорусская ассоциация международных автоперевозчиков БАМАП предупредила транспортные компании о том, что они с 1 января 2025 года могут столкнуться с трудностями в Казахстане, отмечает «Зеркало».

В БАМАП рекомендовали транспортным компаниям воздержаться с 1 января 2025 года от некоторых перевозок в Казахстан. Речь про рейсы, которые предусматривают перецепку или перегрузку грузов из третьих стран, которые были доставлены на территорию Беларуси или России перевозчиками из Евросоюза.

Дело в том, что Минтранс Казахстана подготовил проект документа, которым хотят продлить разрешение белорусским перевозчикам применять схему перецепки и перегрузки до 1 января 2026 года. Но решение по этому вопросу пока не принято. То есть с 1 января 2025-го его действие прекращается.

Минтранс Беларуси 18 ноября обратился за разъяснениями по вопросу продления разрешений для белорусских перевозчиков в Министерство транспорта Казахстана. Однако ответпока не был получен.

Myfin.by обратился за комментарием ситуации к эксперту Игорю Ковалеву, руководителю департамента комплектных грузов компании STALOGISTIC. По его мнению, ситуация разрешится после новогодних праздников.

«Все ждут, что разрешения на перевозки с перецепками продлят. Такая ситуация наблюдалась и в прошлом году. Участники рынка помнят, что Казахстан тогда два раза продлял такие разрешения. И с учетом общественного обсуждения проекта в этом году, ситуация должна разрешиться безболезненно для всех сторон, участвующих в грузоперевозках», — предположил эксперт.

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