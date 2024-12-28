Китай оставил Россию за бортом нового «Шелкового пути» 2 28.12.2024, 19:23

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Помогли две страны СНГ.

Находящейся под масштабными западными санкциями России нет места в китайском геоэкономическом и геополитическом проекте, известном как новый «Шелковый путь», пишет dialog.ua.

Понимая, что в нынешних условиях Россия - закрытый транзитный коридор в Европу, Пекин еще в прошлом году достиг договоренности с Кыргызстаном и Узбекистаном о строительстве железной дороги в Европу в обход российской территории. В июне текущего года договоренности получили свое подтверждение на бумаге.

Железная дорога протяженностью 450-500 км проляжет от китайского города Кашгар через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане. Оттуда товары будут поставляться в Турцию и далее в Евросоюз.

Старт строительства новой магистрали

Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт строительства ж/д, заложив первый камень, передает издание Tazabek.

В своей речи лидер республики назвал данный маршрут мостом между Востоком и Западом. Ежегодный объем перевозок по нему составит до 15 млн тонн и увеличит конкурентоспособность региона как транспортного транзитного хаба.

В правительстве Узбекистана, в свою очередь, подчеркнули, что к реализации этого проекта страны шли в течение 30 лет. В рамках проекта будут построены 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей. Общая стоимость проекта составляет 4,7 млрд долларов.

Согласно прогнозам, новая магистраль позволит сократить примерно на неделю сроки поставки товаров из Китая на европейский рынок. При этом железная дорога не только сократит время транспортировки, но и снизит количество перегрузок, что положительно скажется на поставках скоропортящихся товаров.

Китай ищет безопасные маршруты в обход России

Ранее Китай поставлял свои товары в Европу по железной дороге через Казахстан, Россию и Беларусь, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые компании перестали использовать российскую территорию для транзита. В связи с тем, что маршрут через Россию больше не является безопасным, Китаю было важно найти альтернативный выход на европейский рынок.

Агентство «Синьхуа» отмечает, что новый проект усилит роль Центральной Азии в глобальных цепочках поставок товаров и будет играть ключевую роль в развитии транспортной взаимосвязанности между Китаем и странами региона.

Строящаяся железная дорога станет частью китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс - один путь», предусматривающей функционирование экономического пояса «Шелкового пути».

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