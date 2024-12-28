Слова, меняющие саму реальность: ученые узнали, как наша речь влияет на все вокруг нас 1 28.12.2024, 19:39

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Эксперты провели новое исследование.

Новое исследование ученых обнаружило огромную силу скрытую в нашей повседневной речи, показывая, как тонкие изменения в выборе слов могут существенно повлиять на восприятие, саму реальность и поведение.

Ученые выяснили, что слова обладают куда большим влиянием на каждый аспект нашей жизни, однако, согласно известным словам одного супергероя вселенной Марвел, с большой силой приходит и большая ответственность. Об этой необычной силе пишет StudyFinds (перевод - «Фокус»).

Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science in the Public Interest, изучило явление, известное как эффект обрамления — то, как формулировка информации изменяет ее интерпретацию внешним миром. Рассматривая такие контексты, как здравоохранение и экологическая коммуникация, исследователи привели убедительные доказательства влияния языка на многие аспекты нашей жизни.

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В здравоохранении, например, формулировка лечения рака как "битвы" по сравнению с "путешествием" значительно меняет мировоззрение пациентов. Согласно исследованию, люди, столкнувшиеся с метафорами, связанными с боем, воспринимают болезнь как более угрожающую по сравнению с теми, кто сталкивается с вызовом здоровью, связанным с путешествиями. Ведущий исследователь Стивен Флусберг из колледжа Вассар объясняет: "Мы регулярно используем слова, чтобы попытаться повлиять на то, что думают, чувствуют и делают другие люди".

Последствия такого влияния распространяются даже на такие важные глобальные проблемы, как изменение климата. Использование военных метафор, таких как "борьба с изменением климата", создает неотложную ситуацию, в отличие от нейтральной формулировки. Этот эффект обусловлен тем, что метафоры помогают людям соотносить абстрактные понятия с привычным опытом, тем самым формируя систему убеждений, объясняют авторы.

Соисследователь Джеймс Уолш рассказывает о том, как понимание эффекта обрамления развивалось на протяжении последнего столетия, и описывает следующий этап как возможность для его более глубокой интеграции в стратегии публичных коммуникаций. Это исследование говорит о нашей ответственности за многие моменты и последствия при выборе нужных слов.

Исследование также предостерегает от игнорирования психологического веса языка, особенно в условиях информационного перенасыщения. Если помнить о словах, которые вызывают резонанс или провоцируют, люди и организации смогут эффективно ориентироваться в сложной динамике влияния инфополя на наши приоритеты. Это исследование согласуется с работами в области психологии и маркетинга, которые показывают, как даже небольшие изменения в сообщении могут привести к значительным изменениям в общественном взаимодействии с ними.

Например, исследование эффективности рекламы показало, что эмоционально насыщенные формулировки способствуют запоминанию бренда и подстегивают людей к принятию решений. Это подкрепляет призыв ученых к более продуманной лингвистической практике в общении и донесении мыслей до окружающих.

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