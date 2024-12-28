В Молдове ограничили потребление электроэнергии 28.12.2024, 19:42

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В часы-пик не будут работать некоторые предприятия.

Власти Молдовы ввели ограничения на потребление электроэнергии на фоне энергокризиса, вызванного прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января. Соответствующее решение государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям опубликовано на сайте правительства республики в пятницу, 27 декабря, сообщает «Немецкая волна».

Ограничена работа лифтов, подсветки, предприятий, магазинов

- В целях снижения энергопотребления с 1 января 2025 года администраторы общественных зданий и коммерческих объектов ограничат внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключат окна, декоративное освещение, ограничат работу эскалаторов, - сказано в сообщении.

На предприятиях энергоемкие процессы перенесут так, чтобы они не совпадали с часами пик потребления электроэнергии - с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00. В те же часы граждан просят не пользоваться лифтами. Также с 1 января запрещают продажу электроэнергии за рубеж.

Как рассказал госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан изданию NewsMaker, особые меры также коснутся работы госучреждений, магазинов, уличного освещения, эскалаторов. Также отключат витрины и архитектурную подсветку.

Кишинев обвиняет в кризисе Москву

- Мы максимально эффективно используем электростанции. И я благодарю тех, кто ранее инвестировал в сектор возобновляемых источников энергии. Эти инвестиции теперь решают проблему страхования энергосистемы. Правительство и дальше будет поощрять эти предприятия: нам помогает каждый мегаватт, произведенной в стране по справедливой цене. Давайте будем солидарны и вместе преодолеем эту навязанную извне ситуацию, - подчеркнул премьер-министр страны Дорин Речан.

Вину за энергокризис Кишинев возложил на Москву.

- Молдова находится в состоянии чрезвычайного положения в связи с потенциальным гуманитарным кризисом в Приднестровском регионе из-за невыполнения Российской Федерацией контракта на поставку природного газа потребителям слева от Днестра. Это может привести к прекращению производства электроэнергии на Кучурганской электростанции, - сказано в сообщении правительства.

Энергетический кризис в Молдове

С 16 декабря в Молдове на 60 дней введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Из-за прекращения российского транзита через Украину без газа может остаться Молдавская (Кучурганская) ГРЭС в непризнанном Приднестровье, которая снабжает электроэнергией всю Молдову. Кроме того, летом, в период низких цен, Кишинев не закупил необходимый на зиму объем газа.

Газораспределительная компания «ТираспольТрансГаз-Приднестровье» предупредила в пятницу, 27 декабря, о возможности временного отключения газоснабжения.

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