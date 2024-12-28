СМИ: Армения не намерена возвращать в Беларусь своего посла 3 28.12.2024, 19:51

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Отношения между Ереваном и официальным Минском в последнее время существенно ухудшились.

Ереван не намерен возвращать в Беларусь своего посла Размика Хумаряна, сообщает отвечающее за Армению бюро одного из российских пропагандистских медиа со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, после отзыва в июне этого года дипломат в Минск больше не приезжал.

Как пишет «Позірк», 13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой официальный представитель страны не поедет в Беларусь, пока у власти в Минске находится Лукашенко. Он сказал об этом в контексте заявлений Лукашенко о карабахском конфликте на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в середине мая.

После заявления премьера посла Хумаряна отозвали в Ереван для консультаций. В ответ Минск вернул из Армении своего посла Александра Конюка (судя по информации МИД, вернулся в Ереван в конце лета).

На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 декабря Пашинян, выступая по видеосвязи, публично отказался приезжать в Минск в мае 2025 года на следующую встречу глав стран ЕАЭС.

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