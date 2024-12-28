В Европе заблокирован ряд российских Telegram-каналов 5 28.12.2024, 21:16

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За то, что они распространяют и поддерживают российскую пропаганду.

Telegram-каналы сразу нескольких российских государственных СМИ перестали открываться у пользователей в Европе. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря, пишет «Немецкая волна».

При попытке открыть с территории ряда европейских стран каналы агентства РИА «Новости», изданий «Известия» и «Российская газета», а также телеканалов RT, «Россия 1», «Первый канал» и НТВ, появляется уведомление: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».

С подобными проблемами столкнулись пользователи из Латвии, Литвы, Германии, Нидерландов и Франции. РИА «Новости» со ссылкой на корреспондентов пишет, что канал агентства также не открывается в Польше, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Греции и Италии.

В ЕС запретили вещание нескольких связанных с РФ СМИ

В середине мая 2024-го Совет ЕС запретил вещание четырех СМИ, связанных с Россией, которые, по мнению органа, «распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины».

Под запрет попали РИА «Новости», «Известия», «Российская газета» и базирующийся в Чехии связанный с Виктором Медведчуком интернет-портал Voice of Europe. Все эти СМИ, как следует из сообщения, «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации».

В Совете ЕС тогда уточнили, что согласованные меры не помешают попавшим под ограничения СМИ и их сотрудникам осуществлять на территории Евросоюза любую деятельность, кроме вещания.

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