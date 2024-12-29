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Свергнувшие Асада сирийцы сделали заявление о войне РФ против Украины

  • 29.12.2024, 3:41
  • 1,226
Свергнувшие Асада сирийцы сделали заявление о войне РФ против Украины

Жители Сирии пожелали украинцам терпения и воли к победе в войне с российскими оккупантами.

Британско-ливанский журналист Оз Катерджи пообщался с сирийцами в Дамаске после свержения диктаторского режима Башара Асада и спросил у них, что они думают об Украине и России, а также чтобы они сказали украинцам в их ситуации, сообщает dialog.ua.

Собеседники корреспондента пожелали украинскому народу терпения и воли к победе над российскими оккупантами. Они надеются, что Украина, как и Сирия, сможет освободить свои территории.

- Россияне уничтожили эту страну, убили ее людей, нарушили все запреты, убили невинных. Все тюрьмы здесь были построены россиянами, - сказал мужчина, говоря о российском пребывании в Сирии.

Он также обратился к украинскому народу.

- Я бы хотел сказать им, чтобы они не сдавались и продолжали свою революцию. Они победят, как и мы. Я надеюсь, - заявил собеседник.

Другие присутствующие присоединились к этим пожеланиям.

- Я хотела бы послать сообщение украинцам, которые сражаются с россиянами, оккупировавшими нашу страну. Я бы хотела сказать им, чтобы они оставались едиными и упорными. Мы, сирийцы, сопротивлялись и были едиными, и, к счастью, победили Башара Асада. Надеюсь, они тоже победят, - сказала одна из собеседниц журналиста.

- Надеюсь, наступит день, когда украинцы почувствуют то же счастье, которое чувствуем мы в эти дни. Я надеюсь, они избавятся от своих тиранов и преступников, которые воюют против них и хотят завоевать их земли. Надеюсь, они избавятся от них, как и мы.

Надеюсь, вы будете освобождены, как и мы. Пусть Бог поддерживает вас, как Бог поддерживал нас.

Мое послание: оставайтесь сильными, работайте вместе. Командная работа никогда не подводит. Я верю в вас, ребята. Вы действительно хорошие люди, и Бог всегда с вами и всегда поможет вам. Зло всегда проигрывает.

Мое послание украинцам из Сирии: с терпением приходит победа. Надеюсь вы победите, как и мы, сирийцы.

Я надеюсь, Украина победит. Пусть Бог поможет им победить, как мы победили Россию, как мы изгнали их из страны. Надеюсь, они тоже их изгонят, - заявили собеседники.

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