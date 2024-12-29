СМИ: Россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии

СМИ: Россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии10
- 29.12.2024, 9:04
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Стал известен детальный план вторжения.
В НАТО считают, что Россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии. По их мнению, война в Украине показала, что Россия готова идти на значительные риски.
Об этом сообщает Iltalehti.
Источники в НАТО сообщили, что Россия отработала атаку на Финляндию и другие страны восточной стороны НАТО. По данным источников, в оборонном отчете в целом считается возможным нападение российских военных на Финляндию, Северную Норвегию или страны Балтии.
Издание пишет, что российская атака якобы должна была быть одновременной работой сразу нескольких различных подразделений российской армии. А в нападении могли бы задействованы десятки тысяч российских солдат.
«На севере 14-й армейский корпус будет атаковать норвежское побережье с направления Мурманска с моря, суши и воздуха. В финскую Лапландию россияне высадят десант. В Финляндию также вторгнутся российские ракетные войска, развернутые на Кольском полуострове», - заявили источники издания.
В НАТО считают, что в случае нападения Россия попытается создать буферную зону в Северной Лапландии и Финмарке в Норвегии, что перенесет боевые действия на территорию стран НАТО.
Заметим, что в марте прошлого года оборонный альянс НАТО отработал развертывание 20 000 военнослужащих на севере Норвегии и в финской Лапландии.