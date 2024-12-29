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В Румынии назначили дату президентских выборов

  • 29.12.2024, 10:37
В Румынии назначили дату президентских выборов

Результаты прошлых отменили из-за вмешательства Кремля.

В Румынии определились с датой проведения повторных президентских выборов. По данным источников Digi24, они состоятся 23 марта (первый тур) и 6 апреля (второй тур) 2025 года. Результаты первого тура прошлых выборов были аннулированы из-за вмешательства Кремля.

Проевропейская коалиция уже публично заявила о своей поддержке Крина Антонеску в качестве единого кандидата. Его конкурентами станут представительница Союза спасения румынии Елена Ласкони и независимые кандидаты Никушор Дан, Кэлин Георгеску и Даниэль Фунериу.

Президентские выборы 2025 года будут проведены повторно после того, как Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура выборов, состоявшегося в конце ноября.

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