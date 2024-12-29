В минских школах запретили Санта Клауса и Jingle Bells

В минских школах запретили Санта Клауса и Jingle Bells2
- 29.12.2024, 13:04
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Классным руководителям пришло распоряжение от руководства Минска.
Классным руководителям столичных школ пришло распоряжение от руководства Минска не использовать в праздничных мероприятиях образ Санта Клауса и англоязычные песни, передает «Еврорадио».
При этом рекомендуется делать акцент на белорусских традициях. Правда, не уточняется на каких. Можно ли использовать образ Святога Мікалая или Зюзи, не сообщается.
Стиль и орфография сообщения сохранены:
«Уважаемые классные руководители,
распоряжение руководства города:
на утренниках, музыкальных мероприятиях, корпоративах ЗАПРЕЩЕН САНТА КЛАУС, рождественские и англоязычные песни (типо Jingle Bells)
ИСПОЛЬЗУЕМ: наши известные песни и наших сказочных персонажей.
Акцент на белорусские традиции.
Тоже самое касается и новогодних украшений!!!!
Также просим обратить внимание на организацию выездных новогодних и рождественских мероприятий и экскурсий. Все планируемые выезды и экскурсии только через согласование со мной либо директором».
Примите это, пожалуйста, к сведению.
Напомним, в Беларуси запретили включать западные рождественские песни в торговых центрах и кафе. А Брестский горисполком запретил Санта Клауса и хвойные рождественские венки. В 2023 году режим в Беларуси запретил отмечать День святого Валентина.