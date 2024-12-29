The Hill: Трамп ослабил риторику по поводу предвыборных обещаний 5 29.12.2024, 18:29

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Выполнить эти обещания может быть не так просто, как было заявлено.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании дал избирателям грандиозные обещания быстро снизить расходы, закончить войну в Украине еще до вступления в должность и использовать тарифы для поддержки американской экономики и производства. После победы на выборах в ноябре Трамп дал понять, что выполнить эти обещания может быть не так просто, как было заявлено.

В недавнем интервью Трамп сказал, что не может гарантировать, что тарифы не приведут к росту потребительских цен. А в интервью журналу Time, посвященном получению звания «Человек года», он признал, что трудно снизить стоимость продуктов питания, если она уже выросла, информирует The Hill.

Кроме того, на своей первой послевыборной пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, Трамп предположил, что завершить войну в Украине будет сложнее, чем ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

В то время как демократы и критики обвиняли Трампа в том, что он снизил ожидания или дал понять, что не выполнит свои предвыборные обещания, его окружение и другие союзники утверждали, что избранный президент перешел от широкой предвыборной риторики к нюансам и реалиям управления государством.

«Американский народ переизбрал президента Трампа с убедительным преимуществом, дающим ему мандат на выполнение обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании. Он их выполнит», — заявила Кэролайн Левитт, будущая пресс-секретарь Белого дома.

В 2016 году Трамп дал множество предвыборных обещаний, которые ему трудно было выполнить. Он неоднократно клялся, что построит стену вдоль южной границы и что Мексика заплатит за нее, и хотя были возведены новые барьеры, Мексика не оплачивала счета, говорится в газете.

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