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The Hill: Трамп ослабил риторику по поводу предвыборных обещаний

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  • 29.12.2024, 18:29
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The Hill: Трамп ослабил риторику по поводу предвыборных обещаний

Выполнить эти обещания может быть не так просто, как было заявлено.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании дал избирателям грандиозные обещания быстро снизить расходы, закончить войну в Украине еще до вступления в должность и использовать тарифы для поддержки американской экономики и производства. После победы на выборах в ноябре Трамп дал понять, что выполнить эти обещания может быть не так просто, как было заявлено.

В недавнем интервью Трамп сказал, что не может гарантировать, что тарифы не приведут к росту потребительских цен. А в интервью журналу Time, посвященном получению звания «Человек года», он признал, что трудно снизить стоимость продуктов питания, если она уже выросла, информирует The Hill.

Кроме того, на своей первой послевыборной пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, Трамп предположил, что завершить войну в Украине будет сложнее, чем ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

В то время как демократы и критики обвиняли Трампа в том, что он снизил ожидания или дал понять, что не выполнит свои предвыборные обещания, его окружение и другие союзники утверждали, что избранный президент перешел от широкой предвыборной риторики к нюансам и реалиям управления государством.

«Американский народ переизбрал президента Трампа с убедительным преимуществом, дающим ему мандат на выполнение обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании. Он их выполнит», — заявила Кэролайн Левитт, будущая пресс-секретарь Белого дома.

В 2016 году Трамп дал множество предвыборных обещаний, которые ему трудно было выполнить. Он неоднократно клялся, что построит стену вдоль южной границы и что Мексика заплатит за нее, и хотя были возведены новые барьеры, Мексика не оплачивала счета, говорится в газете.

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