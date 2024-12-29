Россияне, что с лицом? 1 Телеграм-канал «Соловьиный помет»

29.12.2024, 20:00

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Уже даже Z-блогеры начинают возмущаться.

Они ненавидят соседей, радуются обстрелам, хотят войны и при этом большую страну из нескольких республик.

Чтобы когда этот «назад в СССР» случился, пистолет и кожаный плащ были у них.

А потом оказывается, что у блогера, который задавал вопросы Путину на прямой линии, находят неуплату налогов.

Предавшую свою страну Витязеву увольняют с российского пропагандистского канала.

А из-за цензуры начинают возмущаться даже Z-блогеры.

И вот уже жертвой режима оказывается тот, кто рассчитывал на пистолет и кожаный плащ.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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