Россияне, что с лицом?1
- Телеграм-канал «Соловьиный помет»
- 29.12.2024, 20:00
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Уже даже Z-блогеры начинают возмущаться.
Они ненавидят соседей, радуются обстрелам, хотят войны и при этом большую страну из нескольких республик.
Чтобы когда этот «назад в СССР» случился, пистолет и кожаный плащ были у них.
А потом оказывается, что у блогера, который задавал вопросы Путину на прямой линии, находят неуплату налогов.
Предавшую свою страну Витязеву увольняют с российского пропагандистского канала.
А из-за цензуры начинают возмущаться даже Z-блогеры.
И вот уже жертвой режима оказывается тот, кто рассчитывал на пистолет и кожаный плащ.
Телеграм-канал «Соловьиный помет»