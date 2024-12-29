В Крыму уничтожена вся военно-морская логистика России
- 29.12.2024, 21:59
Спикер ВМС Украины рассказал о последствиях для оккупантов.
Военно-морская логистика российских оккупационных войск в оккупированном Крыму на сегодня, по сути, уничтожена. Небезопасно уже даже на восточном побережье Азовского моря и Краснодарского края. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он ответил на вопрос о потерях Черноморского флота РФ за 2024 год.
Плетенчук уточнил, что количественный показатель важен, но качественный — «более весом». Спикер упомянул и о важных этапах, которые уже можно считать пройденными.
«И одним из этих этапов является то, что россияне покинули Крым — в смысле Черноморский флот РФ. Также очередной сложный этап — это то, что, по сути, уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки в Крыму», — уточнил он.
Еще один этап, в терминологии Плетенчука, — то, что в Азовском море практически нет боевых единиц РФ.
Уходящий год он назвал «достаточно непростым», но таким же он был и для россиян в Азово-Черноморском регионе.
«И они вынуждены отдавать себе в этом отчет, и, конечно, это значительно усложняет их деятельность», — уточнил Плетенчук.
В дальнейшем ВМС Украины смогут планировать свою работу, уже учитывая эти достижения.