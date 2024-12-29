закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму уничтожена вся военно-морская логистика России

  • 29.12.2024, 21:59
В Крыму уничтожена вся военно-морская логистика России

Спикер ВМС Украины рассказал о последствиях для оккупантов.

Военно-морская логистика российских оккупационных войск в оккупированном Крыму на сегодня, по сути, уничтожена. Небезопасно уже даже на восточном побережье Азовского моря и Краснодарского края. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он ответил на вопрос о потерях Черноморского флота РФ за 2024 год.

Плетенчук уточнил, что количественный показатель важен, но качественный — «более весом». Спикер упомянул и о важных этапах, которые уже можно считать пройденными.

«И одним из этих этапов является то, что россияне покинули Крым — в смысле Черноморский флот РФ. Также очередной сложный этап — это то, что, по сути, уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки в Крыму», — уточнил он.

Еще один этап, в терминологии Плетенчука, — то, что в Азовском море практически нет боевых единиц РФ.

Уходящий год он назвал «достаточно непростым», но таким же он был и для россиян в Азово-Черноморском регионе.

«И они вынуждены отдавать себе в этом отчет, и, конечно, это значительно усложняет их деятельность», — уточнил Плетенчук.

В дальнейшем ВМС Украины смогут планировать свою работу, уже учитывая эти достижения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип