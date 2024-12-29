Шикарная закуска, которая затмит Оливье на Новый год 2 29.12.2024, 21:29

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Блюдо разлетится у гостей за две минуты.

До Нового 2025 года осталось не так много времени.

Сайт glavred.info опубликовал шикарный рецепт рулета-закуски, который оценит Зеленый Дракон.

Такой рецепт настолько прост, что затмит традиционный салат Оливье или Мимозу.

Готовить закуску на Новый год легко и очень просто.

Для рулета на Новый год понадобится коврик для суши. Если у вас такого дома нет, можно использовать обычный бамбуковый.

Закуска на Новый год 2025 - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт

Морковь - 2 шт

Яйца - 3 шт

Красная рыба (лосось или форель) - 200 гр

Огурец - 1 шт

Филадельфия

Майонез - 1 ст ложка

Укроп

Помыть и отварить картошку с морковью.

Также отварить 12 минут яйца.

Остудить и почистить картофель. Натереть на мелкой терке.

Морковь также почистить, и натереть на мелкой терке.

Яйца остудить под холодной водой, почистить и отделить желтки от белков.

Белки и желтки отдельно натереть на мелкой терке.

Укроп помыть, высушить и мелко порезать.

Огурец, желательно свежий, помыть и порезать тонкими полосками.

Красную малосольную рыбку порезать красивыми длинными кусочками.

Застелить бамбуковый коврик пищевой пленкой.

Выложить ровным слоем картошку, аккуратно придавить рукой.

Наверх выложить морковку, можно немного посолить.

Смазать морковь майонезом.

Третий слой - яичный белок.

Посыпать белок укропом, выложить слайсы огурцы и кусочки красной рыбы.

На красную рыбу выложить 3 чайных ложки сыра Филадельфия.

Аккуратно начинаем скручивать рулет.

Убираем закуску-рулет в холодильник на 60-90 минут.

Нарезаем порционно рулетик и обваливаем в яичном желтке.

Можно сверху украсить красной икрой и подавать к столу.

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