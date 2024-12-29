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Лидер сирийских повстанцев рассказал, когда в стране пройдут президентские выборы

  • 29.12.2024, 23:55
Лидер сирийских повстанцев рассказал, когда в стране пройдут президентские выборы
Ахмед аль-Шараа

Нужно время для подготовки новой конституции.

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа рассказал, когда в стране пройдут президентские выборы. По его мнению, подготовка к ним может занять до четырех лет, пишет Reuters.

Разработка новой конституции может занять до трех лет. Ахмед аль-Шараа также сказал, что сирийцам понадобится около года, чтобы увидеть кардинальные изменения.

Кроме того, по словам аль-Шараа, группировка «Хаят Тахрир аш-Шам», которая участвовала в свержении режима Башара Асада, будет распущена на конференции национального диалога.

Новый сирийский лидер также надеется, что американская администрация отменит санкции, которые были ранее наложены на Сирию из-за правления режима Асада.

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