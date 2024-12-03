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Трамп дал ХАМАС срок до 20 января

  • 3.12.2024, 9:23
Трамп дал ХАМАС срок до 20 января

Иначе «будет плохо».

Новоизбранный президент США Дональд Трамп дал террористам из ХАМАС срок до 20 января 2025 года, чтобы те освободили всех заложников, в противном случае обещает им «настоящий ад».

Об этом республиканец написал на своей странице в Truth Social вчера, 2 декабря.

Политик пожаловался на тот факт, что все вокруг только и говорят о тяжелой судьбе заложников, но никто не предпринимает шагов, чтобы их освободить, именно поэтому Трамп призывает террористов как можно скорее освободить всех заложников, иначе ответ не заставит себя долго ждать.

В противном случае после 20 января 2025 года на Ближнем Востоке будет «ад» для тех, кто стоит за зверствами против всего человечества.

Боевики из ХАМАС совершили нападение на Израиль еще 7 октября 2023 года.

Боевые действия на территории сектора Газа все еще продолжаются. Тогда в плен к ХАМАС попало 222 человека как израильтян, так и граждан других стран. В свое время часть из них была освобождена.

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