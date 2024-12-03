Китай стал отказываться работать с российскими банками 3.12.2024, 9:39

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Из-за санкций США.

Китайские банки начали отказываться от работы с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, большинство банков КНР уже прекратили с ними отношения.

Это подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он сообщил, что многие банки, например Bank of China, заблокировали платежи из подсанкционных организаций. Предупреждения клиентам о прекращении приема платежей также разослал Bank of Kunlun, который российские импортеры часто использовали для оплаты товаров.

21 ноября Минфин США включил в SDN-лист Газпромбанк, а также более 50 кредитных организаций, в числе которых «Дом.РФ», ББР, Примсоцбанк, «Синара», «Траст», БКС Банк, «Итуруп», «Центрокредит», «Кремлевский» и др.

До января, когда произойдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, никаких послаблений не будет, говорит Порошин. При этом он считает, что даже с приходом Трампа ситуация с платежами в Китай значительно не улучшится.

Тем временем в России резко активизировались китайские платежные агенты, которые предлагают более сложные, а порой и сомнительные схемы для платежей в Китай, рассказывали The Moscow Times (TMT) участники рынка. По их словам, часть агентов работают по схеме карго — расплачиваются в Китае с поставщиками по неподтверждаемым документально и часто сомнительным с точки зрения закона цепочкам и ввозят товар в Россию по «серым» схемам или вообще контрабандой. Такие поставки невозможно контролировать, но после ноябрьских санкций другого выхода нет, отмечали собеседники ТМТ.

Проблемы с платежами из России начались еще в 2022 году из-за санкций за войну в Украине. С декабря 2023 года банки из «дружественных» стран стали дополнительно ужесточать подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и содействие поставкам российскому ОПК. В июле 2024 года США ужесточили этот санкционный режим, включив в определение военно-промышленной базы все российские подсанкционные лица, в том числе банки.

Китайские банки ограничили расчеты с Россией в декабре 2023 года. С начала этого года крупные кредитные организации КНР перестали принимать переводы из РФ в юанях. После этого они стали блокировать счета российским компания из-за того, что их юридические адреса совпадают с адресами организаций, находящихся под санкциями. Также банки Китая ужесточили проверки платежей из Турции, Индии, ОАЭ и Гонконга в поисках «российского следа».

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