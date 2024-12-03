Ордер на арест Лукашенко могут выдать уже в апреле 6 3.12.2024, 9:59

3,944

В Гааге обсуждают, как это ускорить.

2 декабря в Гааге (Нидерланды) открывается 23-я сессия Ассамблеи Международного уголовного суда. В рамках сессии впервые состоится сайд-ивент, посвященный перспективам рассмотрения в МУС белорусского вопроса: «Белорусская ситуация в МУС: юрисдикция МУС и необходимость поддержки государств-участников», сообщает «Белсат».

Событие посвящено передаче 30 сентября правительством Литвы белорусской ситуации в Офис прокурора Международного уголовного суда. Ее цель – привлечение внимания других государств-участников Римского статута к ситуации экстерриториальных преступлений против человечности, совершаемых представителями властей Александра Лукашенко на территории стран – участниц Римского статута.

В мероприятии принимают участие представители Министерства юстиции Литвы, Международного комитета расследования пыток в Беларуси, а также известные международные эксперты в сфере подобного рода международных преступлений, включая тех, кто ранее работал с ситуацией в Мьянме и Бангладеш.

На каком этапе рассмотрение дела?

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в комментарии «Белсату» отметил важность адвокатировать поддержку обращения правительства Литвы в офис прокурора МУС, чтобы ускорить начало уголовного расследования фактов преступления против человечности в отношении Александра Лукашенко. По его мнению, также очень важно акцентировать внимание на необходимости передачи дополнительных доказательств, собранных многочисленными правозащитными организациями, по фактам преступлений против человечности, совершенных на территории Беларуси.

«На сегодняшний день белорусская ситуация имеет статус предварительного расследования, что осуществляет Офис прокурора Международного уголовного суда», – подчеркнул Латушко.

Он также напомнил, что 27 ноября Офис прокурора МУС обратился в палату предварительного производства номер один, которая также занимается рассмотрением белорусской ситуации, с предложением выдать ордер на арест главы Мьянмы Мин Аун Ляйна по факту депортации населения. Как считает руководитель НАУ, это очень похожий на беларусский случай:

«Для нас это прецедентно, и подчеркивает, что есть реальные шансы того, что и такой вопрос будет поставлен в отношении Лукашенко».

Латушко также призвал передавать доказательства преступлений Лукашенко, чтобы впоследствии они были переданы в МУС.

Политик также отметил, что Международный уголовный суд в последнее время ускорил выдачу ордеров. Сейчас это занимает не годы, как было раньше, а до полугода, как в случае Владимира Путина.

«Мы надеемся, что прокурор Международного уголовного суда обратится с соответствующим обращением в Палату предварительного производства с предложением выдачи ордера на арест Лукашенко где-то приблизительно в апреле следующего года. Но понятно, что мы не можем говорить за прокурора», – добавил Латушко.

Латвия и Польша поддержали обращение

Напомним, что 30 сентября правительство Литвы при поддержке белорусских демократических сил передало в Офис прокурора МУС материалы о «трансграничных преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко и его сообщниками в отношении белорусов». Вильнюс объяснил свой шаг тем, что больше не может бездействовать. Беларусские демократические силы призвали страны, ратифицировавшие Римский статут, поддержать усилия Литвы по привлечению Александра Лукашенко к ответственности в МУС.

Министерство иностранных дел Польши уже поддержало обращение Литвы в МУС. В польском ведомстве заявили, что «есть обоснованные основания полагать, что режим Лукашенко мог совершить преступления, определенные в уставе Международного уголовного суда».

Также Министерство иностранных дел Латвии сообщило «Белсату» «о своей поддержке обращения Литовской Республики в МУС». Кроме того, латвийский МИД «плотно сотрудничает» с другими государственными учреждениями при оценке содержания обращения и аргументов, приведенных Литвой. А министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал обращение Литвы в Гаагу «бесперспективным».

Спикер МУС Фади эль-Абдалла заявил: несмотря на то, что Беларусь не является членом Международного уголовного суда, тот может привлечь страну к ответственности за участие в депортации Россией украинских детей, если будут доказательства этого. Он напомнил, что зимой 2024 года власти Беларуси показали группу украинских детей из оккупированного Россией города Антрацит. Их отправили в Могилев, где разместили в санатории, а беларусские военные проводили для них тренинги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com