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Первый энергоблок БелАЭС отключили

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  • 3.12.2024, 10:47
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Первый энергоблок БелАЭС отключили

Для планово-предупредительного ремонта.

Первы энергоблок БелАЭС с 3 декабря выведен на третий планово-предупредительный ремонт, сообщила пресс-служба станции.

В уведомлении отмечается, что такие работы проводятся на каждом энергоблоке АЭС ежегодно «для перегрузки ядерного топлива в реакторной установке и поддержания безопасности и надежности оборудования и технологических систем на самом высоком уровне».

Специалисты выполнят плановое техническое обслуживание, диагностику, дефектацию и ремонт оборудования и технологических систем. Они в том числе проверят состояние основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.

«Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее — в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом», — сообщили на предприятии.

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