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ГУР: Войска РФ бегут со своих позиций в Сирии

  • 3.12.2024, 12:40
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ГУР: Войска РФ бегут со своих позиций в Сирии

Повстанцы продвигаются к Хомсу.

Солдаты и офицеры российского военного контингента в Сирии пребывают в подавленном моральном состоянии из-за успехов местных повстанцев — захвата Алеппо, боев в районе Хамы и продвижения к Хомсу.

Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Правительственная сирийская армия и военные подразделения государства-агрессора России несут значительные потери, бегут с позиций, оставляют вооружение и технику — отступление носит хаотичный характер», — сообщили украинские офицеры.

По данным ГУР, в город Хама, где происходят бои верных режиму Башара Асада войск с повстанцами, срочно отправляют арабско-российских переводчиков — по всей вероятности, для нужд офицеров войск РФ, которые пытаются нормализовать ситуацию в асадовской армии.

«Плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены. На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили отправить наемников из „частных военных компаний“ — ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого „Африканского корпуса“», — подытожили украинские офицеры.

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