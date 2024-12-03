«Парламент» Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией 1 3.12.2024, 13:03

Законопроект вызвал массовые протесты.

«Депутаты» «парламента» Абхазии проголосовали против ратификации абхазо-российского инвестиционного соглашения, которое стало поводом для массовых протестов в ноябре, сообщает «Интерфакс».

Против ратификации проголосовали 22 «депутата», двое воздержались. Перед началом внеочередной сессии у здания «парламента» собрались граждане в ожидании решения «депутатов».

Ряд оппозиционных организаций ранее потребовал от «парламента» провести внеочередное заседание и проголосовать против ратификации соглашения. Обращение было направлено «спикеру» «парламента» Лаше Ашубе. В нем подчеркивалось, что отказ от ратификации поможет снизить общественно-политическое напряжение и обеспечить спокойное проведение выборов.

Протесты в Абхазии начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения, которое позволяет российским компаниям реализовывать проекты в «республике». Оно освобождает инвесторов от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество и прибыль. Кроме того, они должны будут платить всего 5% НДС вместо 10%. Инвесторы также получают преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям, а также могут использовать выделенную абхазскую землю как залог под банковский кредит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com