«Парламент» Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией

«Парламент» Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией1
- 3.12.2024, 13:03
Законопроект вызвал массовые протесты.
«Депутаты» «парламента» Абхазии проголосовали против ратификации абхазо-российского инвестиционного соглашения, которое стало поводом для массовых протестов в ноябре, сообщает «Интерфакс».
Против ратификации проголосовали 22 «депутата», двое воздержались. Перед началом внеочередной сессии у здания «парламента» собрались граждане в ожидании решения «депутатов».
Ряд оппозиционных организаций ранее потребовал от «парламента» провести внеочередное заседание и проголосовать против ратификации соглашения. Обращение было направлено «спикеру» «парламента» Лаше Ашубе. В нем подчеркивалось, что отказ от ратификации поможет снизить общественно-политическое напряжение и обеспечить спокойное проведение выборов.
Протесты в Абхазии начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения, которое позволяет российским компаниям реализовывать проекты в «республике». Оно освобождает инвесторов от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество и прибыль. Кроме того, они должны будут платить всего 5% НДС вместо 10%. Инвесторы также получают преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям, а также могут использовать выделенную абхазскую землю как залог под банковский кредит.