Российский флот начал бегство из Сирии 3.12.2024, 13:20

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Военные корабли срочно эвакуируют с базы в Тартусе.

Россия приступила к выводу кораблей с военно-морской базы в сирийском Тартусе после быстрого продвижения по Сирии повстанцев-исламистов, которых не может сдержать армия президента Башара Асада, сообщает Naval News.

По данным издания, утром 2 декабря танкер «Ельня», который важен для поддержания российских сил в Средиземном море, покинул Тартус. Вместе с ним базу могли оставить другие суда. Всего военно-морская группировка России в Сирии насчитывает пять кораблей и одну подводную лодку. В их число входят два фрегата класса «Адмирал Горшков», один фрегат класса «Адмирал Григорович», улучшенная подводная лодка класса «Кило» и два вспомогательных судна.

«Существует реальная вероятность того, что уход связан с ухудшением ситуации в Сирии», — пишет военно-морской аналитик Droxford Maritime. После вывода российских кораблей военно-морская база в Тартусе может быть заброшена, а сами корабли Россия с большой долей вероятности отправит в Балтийское море, полагает Naval News. По пути они могут останавливаться в Алжире или Ливии.

При этом, если Россия решит сохранить за собой базу в Тартусе, ей придется отправить туда крупное подкрепление, но на его переброску уйдут недели, подчеркивает Naval News.

Военно-морская база в Тартусе на средиземноморском побережье Сирии является стратегическим объектом для России. Военно-морской флот СССР базировался в этом месте с 1971 года, но после распада страны корабли были выведены. Российские военные вернулись в Тартус в 2012 году, когда Москва решила вмешаться в гражданскую войну в Сирии и выступила на стороне президента Башара Асада. Перед вторжением в Украину Россия усилила свое военное присутствие в Тартусе, чтобы противостоять авианосцам НАТО в Средиземном море.

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