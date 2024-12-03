Минских Z-монахинь прогнали с ярмарки в Польше

Минских Z-монахинь прогнали с ярмарки в Польше2
- 3.12.2024, 13:24
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Этого добились активисты диаспоры.
Свято-Елисаветинский монастырь, поддерживающий войну в Украине, организовал торговлю на рождественской ярмарке в городе Щецине. Когда на это обратили внимание беларусские активисты, власти решили прекратить сотрудничество с монахинями, сообщает «Белсат».
«Покупая здесь, вы поддерживаете пытки в тюрьмах в Беларуси и российскую агрессию против Украины», – с такими плакатами активисты пришли к палатке Свято-Елисаветинского монастыря на ярмарке в польском Щецине.
Минских монахинь не впервые замечают на ярмарках в Западной Европе, притом что они не скрывают дружественности к нынешним властям Беларуси и России и поддерживают войну в Украине.
О палатке монастыря в Щецине написало местное издание Szczeciner, которое обратилось к организаторам ярмарки. Пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Целина Волош отметила, что о деятельности минских монахинь там ничего не знали:
«Каждая организация, подающая заявку на участие в ярмарке, проверяется на предмет законности своей деятельности. Мы не знали, что эта организация может поддерживать пророссийскую деятельность».
В результате организаторы решили расторгнуть контракт с монастырем и прекратить его торговлю.