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Минских Z-монахинь прогнали с ярмарки в Польше

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  • 3.12.2024, 13:24
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Минских Z-монахинь прогнали с ярмарки в Польше

Этого добились активисты диаспоры.

Свято-Елисаветинский монастырь, поддерживающий войну в Украине, организовал торговлю на рождественской ярмарке в городе Щецине. Когда на это обратили внимание беларусские активисты, власти решили прекратить сотрудничество с монахинями, сообщает «Белсат».

«Покупая здесь, вы поддерживаете пытки в тюрьмах в Беларуси и российскую агрессию против Украины», – с такими плакатами активисты пришли к палатке Свято-Елисаветинского монастыря на ярмарке в польском Щецине.

Минских монахинь не впервые замечают на ярмарках в Западной Европе, притом что они не скрывают дружественности к нынешним властям Беларуси и России и поддерживают войну в Украине.

О палатке монастыря в Щецине написало местное издание Szczeciner, которое обратилось к организаторам ярмарки. Пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Целина Волош отметила, что о деятельности минских монахинь там ничего не знали:

«Каждая организация, подающая заявку на участие в ярмарке, проверяется на предмет законности своей деятельности. Мы не знали, что эта организация может поддерживать пророссийскую деятельность».

В результате организаторы решили расторгнуть контракт с монастырем и прекратить его торговлю.

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