Заводы «Балтики» за полцены продали партнеру Путина по дзюдо 3.12.2024, 15:38

Сумму сделки пытались засекретить.

Датский холдинг Carlsberg Group объявил о продаже пивоваренной компании «Балтика» и уходе из России. Согласно официальному пресс-релизу, сделка будет закрыта «в течение ближайших нескольких дней». Одновременно с продажей российского бизнеса Carlsberg получит доли «Балтики» в своих «дочках» в Казахстане и Азербайджане.

Официально сумма сделки не раскрывается. Однако, по данным Reuters, российское правительство одобрило продажу «Балтики» за 34 млрд руб., или $320,75 млн. При этом сама Carlsberg оценивала свои российские активы в $1,06 млрд. Ранее правительство ужесточило условия для ухода из России иностранного бизнеса — активы можно продать только с дисконтом 60% и взносами в бюджет в 35% от суммы сделки.

В Carlsberg также не назвали покупателя «Балтики», но отметили, что контроль над активом получат ее топ-менеджеры. Как утверждает Reuters, покупателем выступает зарегистрированная в августе 2024 года «ВГ Инвест», которой руководит Егор Гусельников. По данным источников «Ведомостей», еще один покупатель — президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев. Последний в 1990-х тренировался дзюдо вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и создал с ним спортивный клуб для этого.

«Учитывая обстоятельства, мы считаем, что это наилучший достижимый результат для наших сотрудников, акционеров и продолжения бизнеса», — прокомментировал сделку гендиректор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен. В «Балтике» сделку пока не комментировали.

Датский холдинг заявил о намерении покинуть российский рынок сразу после начала вторжения России в Украину в 2022 году. В июне 2023-го группа сообщила, что ей удалось найти покупателя на свои российские активы, в числе которых восемь пивоваренных заводов «Балтика». Тогда было заключено предварительное соглашение, но имя покупателя не называлось.

Однако спустя месяц Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. С этого момент пост президента «Балтики» занимает Боллоев. Передача управления стала причиной конфликта «Балтики» со структурами Carlsberg, которая обвинила Россию в «краже» бизнеса. В связи с этим датский холдинг отозвал лицензии на международные и региональные бренды.

О продаже «Балтики» Carlsberg объявил на следующий день после того, как Путин подписал указ, которым вывел акции пивоваренной компании из временного госуправления.

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