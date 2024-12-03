В Гомельской области задержан еще один «японский шпион»? 7 3.12.2024, 16:35

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Он якобы снимал путепровод.

По информации «Сообщества железнодорожников Беларуси», утром 1 декабря на станции «Калинковичи Западные» машинист тепловоза заметил человека, который снимает путепровод.

Работниками военизированной охраны совместно с сотрудниками Калинковичского РОВД задержали мужчину — гражданина Японии.

Дальнейшая судьба японца неизвестна.

Напомним, 4 сентября силовики задержали «японского шпиона». Задержанный Наканиси Масатоси преподавал японский язык в Гомеле.

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