В Гомельской области задержан еще один «японский шпион»?7
- 3.12.2024, 16:35
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Он якобы снимал путепровод.
По информации «Сообщества железнодорожников Беларуси», утром 1 декабря на станции «Калинковичи Западные» машинист тепловоза заметил человека, который снимает путепровод.
Работниками военизированной охраны совместно с сотрудниками Калинковичского РОВД задержали мужчину — гражданина Японии.
Дальнейшая судьба японца неизвестна.
Напомним, 4 сентября силовики задержали «японского шпиона». Задержанный Наканиси Масатоси преподавал японский язык в Гомеле.