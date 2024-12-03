Посол Грузии в Чехии подала в отставку в знак протеста
- 3.12.2024, 16:41
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И стала шестым дипломатом, поддержавшим народ.
Посол Грузии в Чехии Тея Маисурадзе подала в отставку с должности после решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.
Об этом она написала в X (Twitter).
I’ve submitted my resignation as Ambassador of 🇬🇪to🇨🇿— Tea Maisuradze 🇬🇪🇪🇺🇺🇦 (@MaisuradzeThea) December 2, 2024
It was a great honor 2serve national interests of my country 4 nearly 2decades, fostering its European&Euro-Atlantic integration, while defending its sovereignty&territorial integrity
I remain committed 2Georgia’s🇪🇺Future!
Маисурадзе заявила о том, что подала в отставку с должности посла Грузии в Чехии. Она подчеркнула, что остается преданной будущему страны.
«Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны в течение почти двух десятилетий, способствуя ее европейской и евроатлантической интеграции, защищая ее суверенитет и территориальную целостность», – написала она.
Маисурадзе стала шестым дипломатом, поддержавшим народ.