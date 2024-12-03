закрыть
3 декабря 2024, вторник, 18:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посол Грузии в Чехии подала в отставку в знак протеста

  • 3.12.2024, 16:41
  • 1,442
Посол Грузии в Чехии подала в отставку в знак протеста
Тея Маисурадзе

И стала шестым дипломатом, поддержавшим народ.

Посол Грузии в Чехии Тея Маисурадзе подала в отставку с должности после решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом она написала в X (Twitter).

Маисурадзе заявила о том, что подала в отставку с должности посла Грузии в Чехии. Она подчеркнула, что остается преданной будущему страны.

«Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны в течение почти двух десятилетий, способствуя ее европейской и евроатлантической интеграции, защищая ее суверенитет и территориальную целостность», – написала она.

Маисурадзе стала шестым дипломатом, поддержавшим народ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин