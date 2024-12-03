Замглавы Минобороны Грузии ушел в отставку

Замглавы Минобороны Грузии ушел в отставку4
- 3.12.2024, 18:49
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На фоне протестов в стране.
Первый заместитель министра обороны Грузии Леван Николеишвили написал заявление об отставке.
В Минобороны страны подтвердили эту информацию.
Журналистам замминистра заявил, что намерен пройти обучение за рубежом. Чему конкретно он намерен учиться, Николеишвили не уточнил, сообщает «Интерфакс».
Министр обороны Грузии Давид Кезерашвили пока не принял отставку своего заместителя, однако, как ожидается, сделает это в течение дня.
Отметим, протесты в Грузии идут уже шестой день. Митинги начались после решения пророссийского правительства остановить процесс переговоров о вступлении в ЕС.