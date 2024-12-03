Парламент Южной Кореи вопреки воле президента отменил военное положение 3 3.12.2024, 19:16

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Однако после объявления военного положения армия запретила работу парламента и политических партий.

Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения, введенного ранее президентом Юн Сок Ёлем, передает «Ренхап».

Основанием для введения военного положения является ст. 77 Конституции Республики Корея. В ней говорится, что президент может объявить военное положение в случае войны, инцидента, эквивалентного чрезвычайному положению, когда это необходимо для реагирования на военные нужды или для поддержания общественного порядка или благосостояния силой. Однако если Нацсобрание большинством присутствующих депутатов призывает к отмене военного положения, президент должен отменить объявленное военное положение.

Ситуацию осложняет то, что после объявления военного положения армия запретила работу парламента и политических партий. Решение парламента об отмене военного положения было принято уже после этого.

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